梅根·马克尔在父亲被捕后首次公开露面

萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔在其父亲托马斯·马克尔被捕后首次公开露面。11月10日上午，她与丈夫哈里王子一同抵达布鲁塞尔的欧洲议会。

夫妇二人出席了流动艺术装置“Lost Screen Memorial”的揭幕仪式，该装置旨在纪念因网络暴力及其他网络危害而丧生的儿童。

在夫妇俩亮相期间，记者们试图让梅根就其父亲被捕一事发表评论。媒体代表向公爵夫人询问了她的身体状况以及她如何应对这一情况。

“梅根，您感觉如何？您是如何应对这一切的？”记者们高声问道。

另一位媒体代表则直接向这对王室夫妇发问：“梅根、哈里，你们能对此事发表评论吗？”

然而，萨塞克斯公爵夫妇并未回答这些问题，也未就托马斯·马克尔的相关情况发表评论。

在仪式上，哈里王子发表了演讲，梅根聚精会神地聆听。起初预计公爵夫人也会向在场人士致辞，但最终她放弃了发言。

早在周一晚上，梅根的发言人就证实，她将陪同丈夫前往布鲁塞尔并出席该活动，但不会在宾客面前发言。

除了为艺术装置揭幕外，哈里王子还参加了题为“超越承诺：构建对儿童有益的数字未来”（Beyond Promises: Building A Digital Future That Works For Children）的小组讨论。 与会者就如何为儿童营造安全的数字环境进行了讨论。

据《HELLO!》杂志报道。

11月6日上午，联邦探员在佛罗里达州逮捕了82岁的托马斯·马克尔，即萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔的父亲。他涉嫌存储儿童性虐待图像。

随后，萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔的父亲托马斯·马克尔（老）在因刑事诉讼被拘留后，已交保获释。媒体报道了这一消息。

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