Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста отца

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста своего отца Томаса Маркла. Утром 10 ноября она вместе с мужем, принцем Гарри, прибыла в Европейский парламент в Брюсселе.

Супруги приняли участие в открытии передвижной художественной инсталляции Lost Screen Memorial, посвященной памяти детей, погибших в результате насилия и других опасных влияний в интернете.

Во время появления супругов журналисты пытались получить от Меган комментарий по поводу ареста её отца. Представители прессы обращались к герцогине с вопросами о её самочувствии и о том, как она переживает ситуацию.

«Меган, как вы себя чувствуете? Как справляетесь с этим?» — восклицали журналисты.

Другой представитель СМИ обратился сразу к обоим членам королевской семьи: «Меган, Гарри, можете ли вы прокомментировать ситуацию?»

Однако герцог и герцогиня Сассекские оставили вопросы без ответа и не стали комментировать обстоятельства, связанные с Томасом Марклом.

Во время церемонии принц Гарри произнес речь, которую Меган внимательно слушала. Изначально ожидалось, что герцогиня также обратится к присутствующим, однако в итоге она отказалась от выступления.

Ещё вечером в понедельник представитель Меган подтвердил, что она будет сопровождать мужа в Брюссель и посетит мероприятие, однако не будет выступать перед гостями.

Помимо открытия инсталляции, принц Гарри принял участие в панельной дискуссии Beyond Promises: Building A Digital Future That Works For Children («За пределами обещаний: создание цифрового будущего, безопасного для детей»). Участники обсудили вопросы формирования безопасной цифровой среды для детей.

Об этом сообщает издание HELLO!.

Во Флориде федеральные агенты утром 6 ноября задержали 82-летнего Томаса Маркла, отца герцогини Сассекской Меган Маркл. Подозрения касаются предполагаемого хранения изображений сексуального насилия над детьми.

Позже Томас Маркл-старший, отец герцогини Сассекской Меган Маркл, вышел на свободу под залог после задержания в рамках уголовного дела. Об этом сообщают СМИ.

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