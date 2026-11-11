Студенты вышли на протесты в городах Чехии в защиту независимых СМИ

Во вторник в нескольких городах Чехии прошли массовые студенческие демонстрации. Молодежь выступила против запланированных изменений в финансировании Чешского телевидения и Чешского радио, а также заявила о несогласии с политикой правительства в сфере культуры, образования и науки. Самая массовая акция прошла в Праге, где, по данным организаторов, собралось около четырех тысяч человек.

В столице на улицы вышли студенты нескольких университетов. Они собрались на площади Республики, чтобы привлечь внимание к предстоящим изменениям в финансировании общественных вещателей. Молодежь опасается, что новый подход к финансированию может повлиять на независимость Чешского телевидения и Чешского радио.

Участники акции также выразили несогласие с политикой правительства в сфере культуры. Среди других вопросов, которые поднимали протестующие, — финансирование государственных университетов и научных учреждений. Таким образом, демонстрация касалась не только работы общественных СМИ, но и более широких вопросов поддержки образования, науки и культуры в стране.

По информации организаторов, в пражской акции приняли участие около четырёх тысяч человек. К студентам присоединились и представители академического и медийного сообществ. Среди них были ректор Карлова университета Иржи Зима и директор организации «Репортеры без границ» Тибо Бруттин. Протесты прошли не только в столице. Как сообщает чешское информационное агентство ČTK, студенческие демонстрации также состоялись в Пардубице, Оломоуце, Злине, Пльзне, Брно и Остраве.

Акции охватили сразу несколько регионов страны. Их участники выступили за сохранение независимости общественных вещателей и обратили внимание на вопросы государственной поддержки культуры, университетов и науки.

В Чехии тысячи людей вышли на улицы Праги и других городов в знак протеста против предложения правительства отменить абонентскую плату за общественное вещание. Сотрудники Чешского радио и Чешского телевидения также начали 24-часовую забастовку, сообщает Interia.

В Чехии с полуночи продолжается 24-часовая забастовка сотрудников общественных СМИ. Журналисты и другие сотрудники выступают против планов правительства отменить абонентскую плату и перевести общественное радио и телевидение на финансирование из государственного бюджета, сообщает RMF24.

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