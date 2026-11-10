В Великобритании задержали военнослужащего США по подозрению в шпионаже в пользу России

В Великобритании задержали 41-летнего военнослужащего армии США. Его подозревают в правонарушениях, связанных со шпионажем в пользу России. Мужчину задержали недалеко от города Глостер, и сейчас он находится под стражей в полицейском участке Лондона.

Мужчину задержали 10 ноября недалеко от Глостера. Ему 41 год. По данным правоохранительных органов, его подозревают в нарушении первого и третьего разделов Закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года. В полиции уточнили, что обвинения касаются России.

В рамках расследования правоохранители проводят обыски по двум адресам в графстве Глостершир. Следователи проверяют обстоятельства дела и собирают доказательства. В настоящее время расследование продолжается, а подозреваемый находится под стражей в одном из лондонских полицейских участков.

Что говорят в ФБР

Директор ФБР Кеш Патель назвал задержание важным этапом совместной работы американских и британских правоохранительных органов. Он подчеркнул, что подозрения в шпионаже вызывают серьезную обеспокоенность в США и у их союзников. «Этот важный арест связан с подозрениями в шпионаже, что вызывает чрезвычайную обеспокоенность в США и у наших союзников», — заявил Патель.

Он также подчеркнул, что расследование еще не завершено. По его словам, сотрудничество между американскими и британскими службами имеет важное значение для защиты национальной безопасности обеих стран. В британской полиции также отметили взаимодействие с американскими партнерами. Заместитель помощника комиссара Вики Эванс заявила, что подозрения носят серьезный характер, а следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела.

Правоохранители пока не раскрывают, какую именно информацию мог передавать подозреваемый и при каких обстоятельствах это могло происходить. Также не сообщается, были ли ему предъявлены официальные обвинения.

В полиции подчеркнули, что это дело не связано с другими расследованиями, которые сейчас ведут британские контртеррористические подразделения. Об этом сообщила британская полиция. Расследование проводит контртеррористическое подразделение Великобритании в сотрудничестве с американскими властями, вооруженными силами США и Федеральным бюро расследований (ФБР).

В Польше правоохранители задержали граждан Украины в возрасте 24 и 25 лет. По данным Агентства внутренней безопасности Польши, мужчины могли выполнять задания российских спецслужб, собирая информацию о военных объектах и критической инфраструктуре.

В Польше задержали шестерых человек по делу о предполагаемой незаконной поставке в Российскую Федерацию — государство-агрессор — компонентов, используемых в производстве боеприпасов и систем вооружения. Четырем задержанным предъявили обвинения в шпионаже и поместили их под стражу на три месяца.

Читай нас в