Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с января по сентябрь 2026 года от холеры в мире умерли более 3 тысяч человек. Почти девять из десяти смертей пришлись на Африку, сообщает The Rio Times со ссылкой на ВОЗ.

По словам руководителя ВОЗ по эпидемически опасным бактериальным заболеваниям Лоренцо Пеццоли, число смертей за первые девять месяцев года было ниже, чем за аналогичный период 2025 года. При этом он подчеркнул, что холеру можно предотвращать и лечить.

Данные за 2025 год

По данным ВОЗ, в 2025 году холера унесла почти 7 900 жизней — это был самый смертоносный для этой болезни год с 1999 года. Около 90% глобальных случаев заболевания и смертей в прошлом году пришлись на Анголу, Бангладеш, Демократическую Республику Конго, Нигерию, Южный Судан, Судан и Йемен.

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Холера передается через загрязненную воду или пищу и без лечения может привести к смерти за считанные часы. ВОЗ предупредила, что Эль-Ниньо может усилить вспышки из-за наводнений и нехватки воды.

Вакцинация и санитария

Международная координационная группа по поставкам вакцин в 2025 году одобрила 71 миллион доз вакцины против холеры для экстренных нужд, отметили в ВОЗ. ВОЗ и глобальный альянс Gavi поддерживают массовые кампании вакцинации и улучшение доступа к чистой воде и санитарии.

Пеццоли заявил, что цель ликвидировать холеру как угрозу общественному здоровью к 2030 году все еще достижима.

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