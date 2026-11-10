ВООЗ зафіксувала понад три тисячі смертей від холери за дев’ять місяців — The Rio Times

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що в січні—вересні 2026 року від холери у світі померли понад 3 тисячі людей. Майже дев’ять із десяти смертей припали на Африку, повідомляє The Rio Times з посиланням на ВООЗ.

За словами керівника ВООЗ із питань бактеріальних хвороб, схильних до епідемій, Лоренцо Пеццолі, кількість смертей за перші дев’ять місяців року була нижчою, ніж за аналогічний період 2025 року. Водночас він наголосив, що холері можна запобігати та її можна лікувати.

Дані за 2025 рік

За даними ВООЗ, у 2025 році холера забрала майже 7 900 життів — це був найсмертоносніший для цієї хвороби рік із 1999-го. Близько 90% глобальних випадків захворювання та смертей торік припали на Анголу, Бангладеш, Демократичну Республіку Конго, Нігерію, Південний Судан, Судан і Ємен.

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Холера передається через забруднену воду або їжу та без лікування може призвести до смерті за лічені години. ВООЗ попередила, що Ель-Ніньйо може посилити спалахи через повені та нестачу води.

Вакцинація і санітарія

Міжнародна координаційна група з постачання вакцин у 2025 році схвалила 71 мільйон доз вакцини проти холери для екстрених потреб, зазначили у ВООЗ. ВООЗ і глобальний альянс Gavi підтримують масові кампанії вакцинації та поліпшення доступу до чистої води й санітарії.

Пеццолі заявив, що мета ліквідувати холеру як загрозу громадському здоров’ю до 2030 року все ще є досяжною.

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