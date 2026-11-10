世界卫生组织报告称，2026年1月至9月，全球有超过3000人死于霍乱。近十分之九的死亡病例发生在非洲，The Rio Times援引世卫组织消息报道。

世卫组织易引发流行病的细菌性疾病负责人洛伦佐·佩佐利表示，今年前九个月的死亡人数低于2025年同期。同时，他强调霍乱可以预防和治疗。

2025年数据

根据世卫组织的数据，2025年霍乱夺走了近7900人的生命，这是自1999年以来该疾病死亡人数最多的一年。去年全球约90%的病例和死亡病例发生在安哥拉、孟加拉国、刚果民主共和国、尼日利亚、南苏丹、苏丹和也门。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

霍乱通过受污染的水或食物传播，如不治疗，可在数小时内导致死亡。世卫组织警告称，厄尔尼诺现象可能因洪水和缺水而加剧疫情暴发。

疫苗接种和卫生设施

世卫组织表示，国际疫苗供应协调小组在2025年批准了7100万剂霍乱疫苗用于紧急需求。世卫组织和全球疫苗免疫联盟Gavi支持大规模疫苗接种行动，并改善获得清洁水和卫生设施的条件。

佩佐利表示，到2030年消除霍乱这一公共卫生威胁的目标仍然可以实现。

关注我们在