Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że od stycznia do września 2026 roku na cholerę zmarło na świecie ponad 3 tysiące osób. Prawie dziewięć na dziesięć zgonów odnotowano w Afryce, informuje The Rio Times, powołując się na WHO.

Według Lorenzo Pezzolego, kierownika WHO ds. podatnych na epidemie chorób bakteryjnych, liczba zgonów w pierwszych dziewięciu miesiącach roku była niższa niż w analogicznym okresie 2025 roku. Jednocześnie podkreślił, że cholerze można zapobiegać i można ją leczyć.

Dane za 2025 rok

Według WHO w 2025 roku cholera pochłonęła prawie 7 900 istnień ludzkich, co czyniło go najbardziej śmiertelnym rokiem dla tej choroby od 1999 roku. Około 90% globalnych przypadków zachorowań i zgonów w ubiegłym roku odnotowano w Angoli, Bangladeszu, Demokratycznej Republice Konga, Nigerii, Sudanie Południowym, Sudanie i Jemenie.

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Cholera przenosi się przez skażoną wodę lub żywność i bez leczenia może doprowadzić do śmierci w ciągu kilku godzin. WHO ostrzegła, że El Niño może nasilić ogniska choroby z powodu powodzi i niedoborów wody.

Szczepienia i sanitacja

Międzynarodowa Grupa Koordynacyjna ds. Dostaw Szczepionek zatwierdziła w 2025 roku 71 milionów dawek szczepionki przeciw cholerze na potrzeby sytuacji kryzysowych, podała WHO. WHO i globalny sojusz Gavi wspierają masowe kampanie szczepień oraz poprawę dostępu do czystej wody i warunków sanitarnych.

Pezzoli oświadczył, że cel wyeliminowania cholery jako zagrożenia dla zdrowia publicznego do 2030 roku jest nadal osiągalny.

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