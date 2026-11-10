泽连斯基表示，他没有义务让特朗普开心

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在与丹麦总理梅特·弗雷德里克森举行会谈后，会见了哥本哈根大学的学生，并回答了记者的提问。 他指出，自己并未为了取悦唐纳德·特朗普而派遣乌克兰代表团前往阿布扎比参加谈判。

“这话听起来

可能不太客气，但我的工作并不是让特朗普开心。我的任务是尽一切努力让美国人和欧洲人参与谈判，”乌克兰总统回答道。

泽连斯基还就特朗普与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京关系趋近一事发表了评论。据他称，美国总统或许曾寄希望于通过这种方式促使克里姆林宫参与谈判，特别是通过放宽制裁以及与俄罗斯达成经济协议。

“但截至目前，我们可以看到这种做法并未奏效，”泽连斯基表示，并呼吁特朗普寻找其他方式对普京施压。

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需要指出的是，在阿布扎比举行的第一轮谈判中，美国、乌克兰及欧洲伙伴就结束战争的方案达成了共识。 美国特别代表史蒂夫·维特科夫表示，关键议题包括对乌克兰的安全保障、北约的作用以及欧洲未来的安全架构。

阿布扎比谈判：维特科夫和库什纳将就领土问题展开磋商。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基听取了乌克兰谈判代表团关于11月10日在阿布扎比（阿联酋）举行的首日磋商结果的汇报。 谈判进程首先与欧洲和美国伙伴进行了磋商，随后举行了由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的三方会谈。

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