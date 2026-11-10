Зеленский заявил, что не обязан делать Трампа счастливым

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен встретился со студентами Копенгагенского университета и ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что не отправлял украинскую делегацию на переговоры в Абу-Даби ради того, чтобы угодить Дональду Трампу.



«Возможно, это прозвучит не слишком вежливо, но моя работа — не делать Трампа счастливым. Моя задача — сделать все, чтобы привлечь американцев и европейцев к переговорам», — ответил президент Украины.

Зеленский также прокомментировал сближение Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, возможно, американский президент рассчитывал таким образом склонить Кремль к переговорам, в частности за счет смягчения санкций и экономических соглашений с Россией.

«Но на сегодняшний день мы видим, что это не сработало», — заявил Зеленский, призвав Трампа искать другие способы давления на Путина.

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Напомним, что в ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны. Спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что среди ключевых тем были гарантии безопасности для Украины, роль НАТО и будущая архитектура безопасности в Европе.

Переговоры в Абу-Даби: Виткофф и Кушнер будут работать над территориальным вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

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