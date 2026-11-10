Великобритания создает новый морской альянс для противодействия России – The Guardian

Великобритания объявила о создании новой военно-морской инициативы с участием десяти стран на фоне роста активности российского флота вблизи британских берегов на 41 %.

«Новое военно-морское партнерство объединит Великобританию, Нидерланды, страны Балтии и Северной Европы для защиты стратегически важных районов Атлантики и подводной инфраструктуры», — сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на The Guardian и британское оборонное ведомство. В рамках инициативы союзники будут совместно использовать боевые корабли и морские беспилотники, а Лондон дополнительно выделит 90 млн фунтов стерлингов (115 млн долларов) на подводные дроны и системы искусственного интеллекта для обнаружения российских подводных лодок.

Источник: издание The Guardian.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в своей колонке для издания The Telegraph заявил, что вооруженные силы РФ и ее потенциальных союзников к 2030 году должны обладать способностью нанести удар. В связи с этим у Соединённого Королевства есть чуть больше 1000 дней, чтобы вместе с партнёрами по НАТО подготовиться к вероятному прямому столкновению.

Ранее Уэс Стритинг предостерег от попыток умиротворения Владимира Путина после того, как главный переговорщик Дональда Трампа по войне в Украине назвал его гуманистом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет. Это позволит проверить альянс на прочность.

Диктатор Путин перед встречей с американской делегацией в составе спецпосланника США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявил, что РФ якобы готова воевать с Европой, но не имеет такого намерения.

В случае нападения РФ на членов НАТО Альянс может нанести превентивный удар по целям на российской территории, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Президент Украины Владимир Зеленский считает вполне вероятным, что Россия может открыть второй фронт против другого европейского государства ещё до окончания войны в Украине.

Читай нас в