鉴于俄罗斯海军在英国近海的活动增加41%，英国宣布启动一项由十国参与的新海军倡议。

“这一新的海军伙伴关系将联合英国、荷兰、波罗的海国家和北欧国家，共同保护大西洋的战略要地及水下基础设施，”英国国防部表示。

据《格拉夫科姆》援引《卫报》及英国国防部消息报道。 作为该倡议的一部分，盟国将共享军舰和海上无人机，而伦敦还将额外拨款9000万英镑（1.15亿美元）用于采购水下无人机和人工智能系统，以侦测俄罗斯潜艇。

来源：《卫报》。

英国国防大臣韦斯·斯特里廷在《每日电讯报》的专栏中表示，俄罗斯武装力量及其潜在盟友到2030年将具备发动打击的能力。 鉴于此，英国与北约伙伴国共同为可能发生的直接冲突做准备的时间仅剩1000多天。

此前，在唐纳德·特朗普关于乌克兰战争的主要谈判代表称弗拉基米尔·普京为人道主义者后，韦斯·斯特里廷曾警告不要对普京采取绥靖政策。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄罗斯军队可能在未来五年内袭击一个北约成员国。这将考验该联盟的韧性。

独裁者普京在会见由美国特使史蒂夫·维特科夫和唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳组成的美国代表团之前声称，俄罗斯虽“准备”与欧洲开战，但并无此意。

北约军事委员会主席罗布·鲍尔海军上将表示，如果俄罗斯袭击北约成员国，北约可对俄罗斯境内的目标实施先发制人的打击。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基认为，在乌克兰战争结束之前，俄罗斯就可能对另一个欧洲国家开辟第二战场，这种可能性非常大。

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