Wielka Brytania ogłosiła utworzenie nowej inicjatywy morskiej z udziałem dziesięciu krajów w związku ze wzrostem aktywności rosyjskiej marynarki wojennej w pobliżu brytyjskich wybrzeży o 41%.

„Nowe partnerstwo morskie zjednoczy Wielką Brytanię, Holandię, kraje bałtyckie i północnoeuropejskie w celu ochrony strategicznie ważnych obszarów Atlantyku oraz infrastruktury podwodnej” – poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Informację tę podaje serwis „Glavkom”, powołując się na The Guardian oraz brytyjskie ministerstwo obrony. W ramach tej inicjatywy sojusznicy będą wspólnie korzystać z okrętów bojowych i morskich dronów, a Londyn przeznaczy dodatkowo 90 mln funtów (115 mln dolarów) na podwodne drony i systemy sztucznej inteligencji służące do wykrywania rosyjskich okrętów podwodnych.

Źródło: gazeta The Guardian.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting w swoim artykule dla gazety „The Telegraph” stwierdził, że siły zbrojne Rosji i jej potencjalnych sojuszników powinny do 2030 roku dysponować zdolnością do przeprowadzenia ataku. W związku z tym Wielka Brytania ma nieco ponad 1000 dni, aby wraz z partnerami z NATO przygotować się na prawdopodobną bezpośrednią konfrontację.

Wcześniej Wes Streeting ostrzegł przed uspokajaniem Władimira Putina po tym, jak główny negocjator Donalda Trumpa w sprawie wojny na Ukrainie nazwał go humanistą.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że armia rosyjska może zaatakować państwo członkowskie NATO w ciągu najbliższych pięciu lat. Pozwoli to sprawdzić wytrzymałość sojuszu.

Dyktator Putin przed spotkaniem z amerykańską delegacją, w skład której wchodzili specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner, oświadczył, że Rosja rzekomo jest gotowa do wojny z Europą, ale nie ma takiego zamiaru.

W przypadku ataku Rosji na państwa członkowskie NATO sojusz może zadać prewencyjny cios na cele na terytorium Rosji – oświadczył przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa za całkiem prawdopodobne, że Rosja może otworzyć drugi front przeciwko innemu państwu europejskiemu jeszcze przed zakończeniem wojny na Ukrainie.

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