Parlament Europejski przegłosował rezolucję pt. „Ukraińskie dzieci, które zostały przymusowo deportowane do Rosji lub które mieszkają na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję”, uznając działania Federacji Rosyjskiej za spełniające prawną definicję ludobójstwa. Dokument poparło 536 europosłów, 8 było przeciw, a 37 wstrzymało się od głosu.

Jak poinformowała wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Olena Kondratjuk, rezolucja wzywa państwa UE do oficjalnego uznania tych zbrodni za ludobójstwo i rozszerza zakres uwagi z deportowanych dzieci na 1,6 miliona ukraińskich dzieci, które pozostają na tymczasowo okupowanych terytoriach.

Parlament Europejski domaga się od Rosji natychmiastowego powrotu wszystkich przymusowo wysiedlonych dzieci, unieważnienia nielegalnych adopcji i zmian obywatelstwa, zamknięcia odpowiednich katalogów internetowychkatalogów internetowych, a także zaprzestania przymusowej rusyfikacji, militaryzacji i angażowania nieletnich w struktury wojskowe. W dokumencie podkreślono również, że powrót dzieci nie może być przedmiotem politycznych targów ani warunkiem ustępstw terytorialnych podczas negocjacji.

Ponadto europosłowie wezwali do nałożenia sankcji na cały system powiązanych instytucji i korporacji państwowych, w szczególności „Gazpromu” i „Rosnieftu”, które finansowały przenoszenie i reedukację ukraińskich dzieci, poparli nakazy Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz wezwali Węgry do przyłączenia się do Międzynarodowej Koalicji na rzecz powrotu ukraińskich dzieci. Ponadto Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął przeznaczenie przez Komisję Europejską dodatkowych 50 mln euro (około 54 mln dolarów amerykańskich) na system ochrony i długoterminowej rehabilitacji dzieci na Ukrainie.

Źródło: Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Olena Kondratjuk na Facebooku.

Rosja realizuje systematyczną politykę wobec ukraińskich dzieci na tymczasowo okupowanych terytoriach. Obejmuje ona deportację, niszczenie ukraińskiej tożsamości oraz wciąganie nieletnich do szkolenia wojskowego i armii Federacji Rosyjskiej.

Rosja zaczęła wysyłać do swojej armii ukraińskie dzieci, które porwała podczas wojny na pełną skalę. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia na specjalnym panelu poświęconym Ukrainie w ramach 30. szczytu iberoamerykańskiego. Według niego okupanci mogą przygotowywać uprowadzone dzieci do udziału w wojnie przeciwko ich własnemu krajowi.

Rosja ogłosiła przygotowania do nowego etapu powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin. W listopadzie planuje się pomóc dziewięciorgu dzieciom w ponownym połączeniu się z bliskimi na Ukrainie przy udziale pierwszej damy USA Melanii Trump.

Kolejne 14 dzieci powróciło na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

Ukraina zweryfikowała ponad 20 tysięcy przypadków deportacji dzieci.

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