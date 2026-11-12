Европарламент признал действия России в отношении украинских детей геноцидом

Европейский парламент проголосовал за резолюцию «Украинские дети, которых насильно депортировали в Россию или которые проживают на оккупированных Россией территориях Украины», признав действия РФ соответствующими юридическому определению геноцида. Документ поддержали 536 евродепутатов, против выступили 8, ещё 37 воздержались.

Как сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, резолюция призывает государства ЕС официально признать эти преступления геноцидом и расширяет фокус внимания с депортированных детей на 1,6 миллиона украинских детей, которые остаются на временно оккупированных территориях.

Европарламент требует от России немедленного возвращения всех принудительно перемещенных детей, отмены незаконных усыновлений и смены гражданства, закрытия соответствующих онлайн-каталогов, а также прекращения принудительной русификации, милитаризации и привлечения несовершеннолетних к военным структурам. Отдельно в документе подчеркивается, что возвращение детей не может быть предметом политического торга или условием территориальных уступок в ходе переговоров.

Также евродепутаты призвали ввести санкции против всей системы причастных учреждений и государственных корпораций, в частности «Газпрома» и «Роснефти», которые финансировали перемещение и перевоспитание украинских детей, поддержали ордера Международного уголовного суда и призвали Венгрию присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Кроме того, Европарламент приветствовал выделение Еврокомиссией дополнительных 50 млн евро (около 54 млн долларов США) на систему защиты и долгосрочной реабилитации детей в Украине.

Источник: заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в Facebook.

Россия проводит системную политику в отношении украинских детей на временно оккупированных территориях. Она предусматривает депортацию, уничтожение украинской идентичности и привлечение несовершеннолетних к военной подготовке и в армию РФ.

Россия начала отправлять в свою армию украинских детей, которых похитила во время полномасштабной войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на специальной панели по Украине в рамках 30-го Иберо-американского саммита. По его словам, оккупанты могут готовить похищенных детей к участию в войне против собственной страны.

Россия заявила о подготовке нового этапа возвращения украинских детей к их родным. В ноябре планируется помочь девяти детям воссоединиться с близкими в Украине при участии первой леди США Мелании Трамп.

Еще 14 детей вернули на подконтрольную Украине территорию.

Украина подтвердила более 20 тысяч случаев депортации детей.

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