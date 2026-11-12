欧洲议会认定俄罗斯针对乌克兰儿童的行为构成种族灭绝

欧洲议会就《关于被强行驱逐至俄罗斯或生活在俄罗斯占领的乌克兰领土上的乌克兰儿童》决议案进行表决，认定俄罗斯联邦的行为符合种族灭绝的法律定义。 该决议获得536名欧洲议会议员支持，8人反对，另有37人弃权。

据乌克兰最高拉达副主席奥莱娜·孔德拉季乌克称， 该决议呼吁欧盟各国正式将这些罪行认定为种族灭绝，并将关注重点从被驱逐的儿童扩大到仍留在临时被占领土上的160万乌克兰儿童。

欧洲议会要求俄罗斯立即遣返所有被强制转移的儿童，撤销非法收养和国籍变更，关闭相关在线目录，并停止对未成年人的强制俄语化、军事化以及将其征召入伍。该文件特别强调，在谈判中，儿童的归还绝不能成为政治讨价还价的筹码，也不能作为领土让步的条件。

此外，欧洲议会议员还呼吁对整个涉事机构及国有企业体系实施制裁， 特别是曾为乌克兰儿童的转移和“再教育”提供资金的“俄罗斯天然气工业股份公司”和“俄罗斯石油公司”，支持国际刑事法院的逮捕令，并呼吁匈牙利加入“乌克兰儿童回归国际联盟”。 此外，欧洲议会欢迎欧盟委员会为乌克兰儿童保护和长期康复体系额外拨款5000万欧元（约合5400万美元）。

来源：乌克兰最高拉达副主席奥莱娜·孔德拉季乌克在Facebook上的发文。

俄罗斯正在对临时被占领土上的乌克兰儿童实施系统性政策。该政策包括驱逐、摧毁乌克兰身份认同，以及将未成年人纳入军事训练和俄罗斯联邦军队。

俄罗斯已开始将全面战争期间绑架的乌克兰儿童送入其军队。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在第30届伊比利亚-美洲峰会期间关于乌克兰问题的特别小组讨论会上发表讲话时透露了这一情况。 据他称，占领者可能正在训练被绑架的儿童，使其参与针对自己国家的战争。

俄罗斯宣布正在筹备新一轮将乌克兰儿童送回亲人身边的行动。计划于11月在美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的参与下，协助9名儿童与在乌克兰的亲人团聚。

另有14名儿童已被送回乌克兰控制区。

乌克兰已核实了超过2万起儿童被驱逐出境的案例。

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