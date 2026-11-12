Європарламент визнав дії росії щодо українських дітей геноцидом

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Європейський парламент проголосував за резолюцію «Українські діти, яких насильно депортували до Росії, або які живуть на територіях України, окупованих Росією», визнавши дії РФ такими, що відповідають юридичному визначенню геноциду. Документ підтримали 536 євродепутатів, проти виступили 8, ще 37 утрималися.

Як повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, резолюція закликає держави ЄС офіційно визнати ці злочини геноцидом і розширює фокус уваги з депортованих дітей на 1,6 мільйона українських дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Європарламент вимагає від Росії негайного повернення всіх примусово переміщених дітей, скасування незаконних усиновлень і зміни громадянства, закриття відповідних онлайн-каталогів, а також припинення примусової русифікації, мілітаризації та залучення неповнолітніх до військових структур. Окремо в документі наголошується, що повернення дітей не може бути предметом політичного торгу чи умовою територіальних поступок під час переговорів.

Також євродепутати закликали запровадити санкції проти всієї системи причетних установ і державних корпорацій, зокрема «Газпрому» та «Роснєфті», які фінансували переміщення й перевиховання українських дітей, підтримали ордери Міжнародного кримінального суду та закликали Угорщину приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Окрім цього, Європарламент привітав мобілізацію Єврокомісією додаткових 50 млн євро (близько 54 млн доларів США) на систему захисту та довгострокової реабілітації дітей в Україні.

Джерело: Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк у фейсбуці.

Росія реалізує системну політику щодо українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Вона передбачає депортацію, знищення української ідентичності та залучення неповнолітніх до військової підготовки й армії РФ.

Росія почала відправляти до своєї армії українських дітей, яких викрала під час повномасштабної війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі про Україну в межах 30-го Іберо-американського саміту. За його словами, окупанти можуть готувати викрадених дітей до участі у війні проти власної країни.

Росія заявила про підготовку нового етапу повернення українських дітей до їхніх рідних. У листопаді планують допомогти дев’ятьом дітям возз’єднатися з близькими в Україні за участю першої леді США Меланії Трамп.

Ще 14 дітей повернули на підконтрольну Україні територію.

Україна верифікувала понад 20 тисяч випадків депортації дітей.

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