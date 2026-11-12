Zelenski ostrzegł Stany Zjednoczone przed podejmowaniem jednostronnych decyzji dotyczących terytoriów ukraińskich
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów pod żadnym pozorem nie uzna rosyjskiej okupacji terytoriów ukraińskich, niezależnie od decyzji, jakie mogą zostać podjęte w Stanach Zjednoczonych. Głowa państwa poinformowała o tym 12 listopada podczas wystąpienia na posiedzeniu plenarnym szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie.
„Jeśli ktoś w Ameryce podejmuje decyzje, które w istocie traktują terytorium Ukrainy tak, jakby nie należało do Ukrainy, to pokazuje nam to, w jakim kierunku zmierzają sprawy. Musimy jasno oświadczyć, że nigdy i w żaden sposób nie uznamy rosyjskiej okupacji terytorium Ukrainy” – podkreślił Zełenski.
Dzień wcześniej, 11 listopada, podczas konferencji prasowej z premierem Irlandii Michealem Martinem prezydent Ukrainy odrzucił również możliwość wycofania wojsk z Donbasu w celu zakończenia wojny, podkreślając, że chodzi o niepodległość kraju: „Strona amerykańska bardzo często poruszała temat Donbasu, części naszej ukraińskiej ziemi. I oczywiście skupiają na tym swoją uwagę. Uważają, że aby zakończyć tę wojnę, musimy opuścić nasze terytorium. To niemożliwe – rozmawiać z nami w ten sposób, gdy chodzi o niepodległość naszego kraju”.
Źródło: Agencja informacyjna „Interfax-Ukraina”.
10 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wypowiedział się na temat pomysłu przekazania Donbasu Rosji w zamian za gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podkreślił, że ustępstwa terytorialne nie rozwiązują głównej kwestii: czy Władimir Putin zaprzestanie agresji po przejęciu tych terytoriów.
Federacja Rosyjska – państwo-agresor – wymaga od Ukrainy nie tylko zrzeczenia się nieokupowanej części ukraińskiego Donbasu, ale także dalszych ustępstw terytorialnych w ramach przyszłego porozumienia o zakończeniu wojny.