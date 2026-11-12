Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów pod żadnym pozorem nie uzna rosyjskiej okupacji terytoriów ukraińskich, niezależnie od decyzji, jakie mogą zostać podjęte w Stanach Zjednoczonych. Głowa państwa poinformowała o tym 12 listopada podczas wystąpienia na posiedzeniu plenarnym szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie.

„Jeśli ktoś w Ameryce podejmuje decyzje, które w istocie traktują terytorium Ukrainy tak, jakby nie należało do Ukrainy, to pokazuje nam to, w jakim kierunku zmierzają sprawy. Musimy jasno oświadczyć, że nigdy i w żaden sposób nie uznamy rosyjskiej okupacji terytorium Ukrainy” – podkreślił Zełenski.

Dzień wcześniej, 11 listopada, podczas konferencji prasowej z premierem Irlandii Michealem Martinem prezydent Ukrainy odrzucił również możliwość wycofania wojsk z Donbasu w celu zakończenia wojny, podkreślając, że chodzi o niepodległość kraju: „Strona amerykańska bardzo często poruszała temat Donbasu, części naszej ukraińskiej ziemi. I oczywiście skupiają na tym swoją uwagę. Uważają, że aby zakończyć tę wojnę, musimy opuścić nasze terytorium. To niemożliwe – rozmawiać z nami w ten sposób, gdy chodzi o niepodległość naszego kraju”.

Źródło: Agencja informacyjna „Interfax-Ukraina”.

10 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wypowiedział się na temat pomysłu przekazania Donbasu Rosji w zamian za gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podkreślił, że ustępstwa terytorialne nie rozwiązują głównej kwestii: czy Władimir Putin zaprzestanie agresji po przejęciu tych terytoriów.

Federacja Rosyjska – państwo-agresor – wymaga od Ukrainy nie tylko zrzeczenia się nieokupowanej części ukraińskiego Donbasu, ale także dalszych ustępstw terytorialnych w ramach przyszłego porozumienia o zakończeniu wojny.

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