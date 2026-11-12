Зеленский предостерег США от принятия односторонних решений в отношении украинских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не признает российскую оккупацию украинских территорий, независимо от решений, которые могут быть приняты в США. Об этом глава государства сообщил 12 ноября во время выступления на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

«Если кто-то в Америке принимает решения, которые, по сути, относятся к украинской территории так, будто она не является украинской, то это показывает нам, в каком направлении развиваются события. Мы должны четко заявить, что никогда и ни при каких обстоятельствах не признаем российскую оккупацию украинской территории», — подчеркнул Зеленский.

Накануне, 11 ноября, во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином украинский президент также отверг возможность вывода войск из Донбасса ради прекращения войны, подчеркнув, что речь идет о независимости страны: «Американская сторона очень часто поднимала тему Донбасса, части нашей украинской земли. И, конечно, они сосредотачивают на этом своё внимание. Они считают, что для прекращения этой войны мы должны уйти с нашей территории. Это невозможно — говорить с нами таким образом, когда речь идет о независимости нашей страны».

Источник: Информационное агентство «Интерфакс-Украина».

Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября высказался по поводу идеи передачи Донбасса России в обмен на гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что территориальные уступки не решают главного вопроса: прекратит ли Владимир Путин агрессию после получения этих территорий.

Российская Федерация — государство-агрессор — требует от Украины не только отказа от неоккупированной части украинского Донбасса, но и дальнейших территориальных уступок в рамках будущего соглашения о завершении войны.

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