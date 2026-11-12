Зеленський застеріг США від односторонніх рішень щодо українських територій

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ за жодних обставин не визнає російську окупацію українських земель, незалежно від рішень, які можуть ухвалюватися у США. Про це глава держави повідомив 12 листопада під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.

«Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, які, по суті, ставляться до української території так, ніби вона не є українською, то це показує нам, куди рухаються справи. Ми маємо чітко заявити, що ніколи й жодним чином не визнаємо російську окупацію української території», — наголосив Зеленський.

Напередодні, 11 листопада, під час пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном український президент також відкинув можливість виведення військ із Донбасу заради припинення війни, підкресливши, що йдеться про незалежність країни: «Американська сторона дуже часто порушувала тему Донбасу, частини нашої української землі. І, звісно, вони фокусують свою увагу на цьому. Вони думають, щоб зупинити цю війну, ми маємо піти з нашої території. Це неможливо – говорити з нами таким чином, коли це про незалежність нашої країни».

Джерело: Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

Президент України Володимир Зеленський 10 листопада висловився щодо ідеї передати Донбас Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Він наголосив, що територіальні поступки не розв’язують головного питання: чи припинить Володимир Путін агресію після отримання цих територій.

Російська Федерація — держава-агресор — вимагає від України не лише відмови від неокупованої частини українського Донбасу, а й подальших територіальних поступок у межах майбутньої домовленості про завершення війни.

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