Зеленський застеріг США від односторонніх рішень щодо українських територій
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ за жодних обставин не визнає російську окупацію українських земель, незалежно від рішень, які можуть ухвалюватися у США. Про це глава держави повідомив 12 листопада під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.
«Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, які, по суті, ставляться до української території так, ніби вона не є українською, то це показує нам, куди рухаються справи. Ми маємо чітко заявити, що ніколи й жодним чином не визнаємо російську окупацію української території», — наголосив Зеленський.
Напередодні, 11 листопада, під час пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном український президент також відкинув можливість виведення військ із Донбасу заради припинення війни, підкресливши, що йдеться про незалежність країни: «Американська сторона дуже часто порушувала тему Донбасу, частини нашої української землі. І, звісно, вони фокусують свою увагу на цьому. Вони думають, щоб зупинити цю війну, ми маємо піти з нашої території. Це неможливо – говорити з нами таким чином, коли це про незалежність нашої країни».
Джерело: Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».
Президент України Володимир Зеленський 10 листопада висловився щодо ідеї передати Донбас Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Він наголосив, що територіальні поступки не розв’язують головного питання: чи припинить Володимир Путін агресію після отримання цих територій.
Російська Федерація — держава-агресор — вимагає від України не лише відмови від неокупованої частини українського Донбасу, а й подальших територіальних поступок у межах майбутньої домовленості про завершення війни.