乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，无论美国可能做出何种决定，基辅在任何情况下都不会承认俄罗斯对乌克兰领土的占领。 11月12日，这位国家元首在都柏林举行的欧洲政治共同体峰会全体会议上发表讲话时透露了这一立场。

“如果美国有人做出某些决定，这些决定实质上将乌克兰领土视为不属于乌克兰，这向我们表明了事态的发展方向。 我们必须明确声明，我们绝不会以任何形式承认俄罗斯对乌克兰领土的占领，”泽连斯基强调道。

此前，11月11日，在与爱尔兰总理米霍尔·马丁的联合记者会上，乌克兰总统还驳回了为结束战争而从顿巴斯撤军的可能性，并强调这关乎国家的独立： “美方频繁提及顿巴斯问题，即我们乌克兰领土的一部分。当然，他们将注意力集中在此。他们认为，为了停止这场战争，我们就必须撤出我们的领土。 这是不可能的——当涉及我国独立时，绝不能用这种方式与我们交涉。”

来源：国际文传电讯社乌克兰分社。

11月10日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基就“将顿巴斯移交给俄罗斯以换取对乌克兰的安全保障”这一提议发表了看法。他强调，领土让步无法解决核心问题：即弗拉基米尔·普京在获得这些领土后是否会停止侵略。

作为侵略国的俄罗斯联邦，不仅要求乌克兰放弃乌克兰顿巴斯地区未被占领的部分，还要求在未来的结束战争协议框架内作出进一步的领土让步。

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