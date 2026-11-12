Liderka białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłana Tichanowska ma nadzieję, że kraje europejskie jak najszybciej uzgodnią kwestię swojej reprezentacji podczas negocjacji dotyczących osiągnięcia pokoju na Ukrainie. Jednocześnie zaznaczyła, że udział Europy w tym procesie jest niekorzystny dla Rosji.

Tichanowska podkreśliła, że „dialog pokojowy między Rosją a Europą nie ma sensu bez obecności tam europejskich przywódców, ponieważ chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo Unii Europejskiej”. „Dlatego oczywiście to właśnie europejscy przywódcy muszą zdecydować, kto może pełnić tę rolę lub czy powinno być ich kilku” – powiedziała.

Tichanowska wyraziła nadzieję, że kwestia ta zostanie rozstrzygnięta wkrótce, a europejscy przywódcy włączą się do dyskusji na temat pokoju na Ukrainie.

„Dla Rosji byłoby o wiele wygodniej, gdyby Europa nie brała udziału w tych negocjacjach, ponieważ Rosja rozumie zasady i twarde stanowisko Unii Europejskiej w sprawie wsparcia Ukrainy za wszelką cenę. Nie potrzebują więc dodatkowego głosu na korzyść Ukrainy. Ale oczywiście to nie Putin powinien decydować, kto zasiądzie przy stole negocjacyjnym, ponieważ nie możemy już dopuścić do „scenariusza jałtyńskiego”, w którym los krajów lub narodów rozstrzyga się bez ich udziału” – powiedziała liderka białoruskiej opozycji.

Tychanowska wypowiedziała się na ten temat po przybyciu w czwartek na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie.

Przypomnijmy, że przedstawiciel Rosji przy ONZ zagroził Europie gwałtowną eskalacją konfliktu w przypadku wojny.

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