Россия не хочет видеть Европу за столом переговоров по Украине — Тихановская

Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская надеется, что европейские страны как можно скорее согласуют вопрос о своём представительстве на переговорах по достижению мира в Украине. В то же время она отметила, что России невыгодно участие Европы в этом процессе.

Тихановская отметила, «что диалог о мире между Россией и Европой не имеет смысла без присутствия там европейских лидеров, ведь речь идет, прежде всего, о безопасности Европейского Союза». «Поэтому, конечно, именно европейские лидеры должны решить, кто может стать этим представителем или должно ли их быть несколько», — сказала она.

Тихановская выразила надежду, что этот вопрос будет решен очень скоро, и европейские лидеры присоединятся к дискуссии о мире в Украине.

«Для России было бы гораздо удобнее, если бы Европа отсутствовала на этих переговорах, поскольку Россия понимает принципы и твёрдую позицию Европейского Союза по поддержке Украины любой ценой. И им не нужен дополнительный голос в пользу Украины. Но, конечно, не Путин должен решать, кто будет сидеть за столом переговоров, потому что мы не должны больше допускать «ялтинского сценария», когда судьба стран или народов решается без их участия», — сказала лидер белорусской оппозиции.

Об этом Тихановская заявила, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Дублине в четверг.

Напомним, что представитель России в ООН пригрозил Европе стремительной эскалацией в случае войны.

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