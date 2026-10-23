Кремль готує провокації в Європі, в яких може звинуватити Україну, — ГУР

Росія готує операції під чужим прапором для дестабілізації ситуації в Європі, а після їхнього проведення може спробувати покласти відповідальність на Україну. Мета таких дій — послабити міжнародну підтримку Києва, дискредитувати українські Сили безпеки й оборони та залякати європейські уряди й суспільства.

«Росія активізує дестабілізаційну стратегію щодо Європейського Союзу з метою скорочення або позбавлення зовнішньої підтримки України шляхом дискредитації Сил безпеки і оборони нашої держави, а також залякування європейських урядів та суспільств. За оцінками воєнної розвідки України, може йтися про реалізацію провокативних диверсійних дій на території центральної та східної Європи, зокрема балтійських держав», — йдеться в повідомленні ГУР.

За даними української воєнної розвідки, російські плани можуть передбачати проведення операцій під чужим прапором. Після таких провокацій Кремль може використати канали російської пропаганди та доступні йому міжнародні майданчики, щоб звинуватити в організації диверсій Україну.

Ймовірними місцями проведення провокацій можуть стати:

об’єкти критичної інфраструктури;

прикордонні з Росією території;

Калінінградський анклав;

Сувальський коридор;

регіони країн Європейського Союзу, де проживає російськомовне населення;

об’єкти, які контролює Кремль, зокрема мережа установ Російської православної церкви.

У ГУР наголошують, що потенційні провокації можуть охопити країни Центральної та Східної Європи, зокрема держави Балтії.

За оцінкою української розвідки, Росія прагне вплинути на ставлення європейських країн до України та створити підстави для скорочення або припинення військової й іншої зовнішньої допомоги Києву.

Для цього Кремль може намагатися дискредитувати українські Сили безпеки й оборони та сформувати в європейських суспільствах уявлення про Україну як джерело загроз.

Водночас наведені сценарії є оцінками української воєнної розвідки щодо можливих планів Росії, а не підтвердженням того, що всі перелічені провокації вже відбулися.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) у Телеграмі.

До цього президент Литви Гітанас Науседа заявив про посилення російської загрози для східного флангу НАТО. За його словами, Москва стає «все більш безрозсудною», а її потрібно зупинити в Україні, щоб згодом не довелося робити це в іншому місці.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має різні варіанти реагування на гібридні атаки рф, а відповідь союзників не обов'язково буде симетричною чи публічною.

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