Кремль готовит провокации в Европе, в которых может обвинить Украину, — ГУР

Россия готовит операции под чужим флагом с целью дестабилизации ситуации в Европе, а после их проведения может попытаться возложить ответственность на Украину. Цель таких действий — ослабить международную поддержку Киева, дискредитировать украинские Силы безопасности и обороны и запугать европейские правительства и общество.

«Россия активизирует дестабилизационную стратегию в отношении Европейского Союза с целью сокращения или лишения Украины внешней поддержки путем дискредитации Сил безопасности и обороны нашего государства, а также запугивания европейских правительств и обществ. По оценкам военной разведки Украины, речь может идти о проведении провокационных диверсионных действий на территории Центральной и Восточной Европы, в частности в странах Балтии», — говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской военной разведки, российские планы могут предусматривать проведение операций под чужим флагом. После таких провокаций Кремль может использовать каналы российской пропаганды и доступные ему международные площадки, чтобы обвинить в организации диверсий Украину.

Вероятными местами проведения провокаций могут стать:

объекты критической инфраструктуры;

приграничные с Россией территории;

Калининградский анклав;

Сувальский коридор;

регионы стран Европейского Союза, где проживает русскоязычное население;

объекты, контролируемые Кремлем, в частности сеть учреждений Русской православной церкви.

В ГУР отмечают, что потенциальные провокации могут охватить страны Центральной и Восточной Европы, в частности государства Балтии.

По оценке украинской разведки, Россия стремится повлиять на отношение европейских стран к Украине и создать основания для сокращения или прекращения военной и другой внешней помощи Киеву.

Для этого Кремль может пытаться дискредитировать украинские Силы безопасности и обороны и сформировать в европейском обществе представление об Украине как об источнике угроз.

В то же время приведенные сценарии являются оценками украинской военной разведки относительно возможных планов России, а не подтверждением того, что все перечисленные провокации уже имели место.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) в Telegram.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил об усилении российской угрозы для восточного фланга НАТО. По его словам, Москва становится «все более безрассудной», и её нужно остановить в Украине, чтобы впоследствии не пришлось делать это в другом месте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Альянса есть различные варианты реагирования на гибридные атаки РФ, а ответ союзников не обязательно будет симметричным или публичным.

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