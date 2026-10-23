Kreml przygotowuje prowokacje w Europie, o które może oskarżyć Ukrainę — GUR

Rosja przygotowuje operacje pod cudzą flagą w celu destabilizacji sytuacji w Europie, a po ich przeprowadzeniu może próbować zrzucić winę na Ukrainę. Celem takich działań jest osłabienie międzynarodowego poparcia dla Kijowa, zdyskredytowanie ukraińskich sił bezpieczeństwa i obrony oraz zastraszenie europejskich rządów i społeczeństw.

„Rosja intensyfikuje strategię destabilizacyjną wobec Unii Europejskiej w celu ograniczenia lub pozbawienia Ukrainy wsparcia zewnętrznego poprzez dyskredytację sił bezpieczeństwa i obrony naszego państwa, a także zastraszanie europejskich rządów i społeczeństw. Według ocen ukraińskiego wywiadu wojskowego może to oznaczać przeprowadzenie prowokacyjnych działań dywersyjnych na terytorium Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności w krajach bałtyckich” – czytamy w komunikacie GUR.

Według danych ukraińskiego wywiadu wojskowego rosyjskie plany mogą przewidywać przeprowadzanie operacji pod obcą flagą. Po takich prowokacjach Kreml może wykorzystać kanały rosyjskiej propagandy oraz dostępne mu międzynarodowe fora, aby oskarżyć Ukrainę o organizowanie działań dywersyjnych.

Prawdopodobnymi miejscami przeprowadzenia prowokacji mogą być:

obiekty infrastruktury krytycznej;

terytoria przygraniczne z Rosją;

enklawa kaliningradzka;

korytarz suwalski;

regiony krajów Unii Europejskiej, w których mieszka ludność rosyjskojęzyczna;

obiekty kontrolowane przez Kreml, w szczególności sieć instytucji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

W Głównym Wywiadzie Wojskowym podkreśla się, że potencjalne prowokacje mogą objąć kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności państwa bałtyckie.

Według oceny ukraińskiego wywiadu Rosja dąży do wywarcia wpływu na stosunek krajów europejskich do Ukrainy oraz do stworzenia podstaw do ograniczenia lub zaprzestania pomocy wojskowej i innej pomocy zagranicznej dla Kijowa.

W tym celu Kreml może próbować zdyskredytować ukraińskie siły bezpieczeństwa i obrony oraz wykreować w społeczeństwach europejskich obraz Ukrainy jako źródła zagrożeń.

Jednocześnie przedstawione scenariusze są ocenami ukraińskiego wywiadu wojskowego dotyczącymi możliwych planów Rosji, a nie potwierdzeniem, że wszystkie wymienione prowokacje już miały miejsce.

Informację tę podała służba prasowa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR) na Telegramie.

Wcześniej prezydent Litwy Gitanas Nausėda oświadczył o nasileniu rosyjskiego zagrożenia dla wschodniego skrzydła NATO. Według niego Moskwa staje się „coraz bardziej lekkomyślna”, a należy ją powstrzymać na Ukrainie, aby później nie trzeba było tego robić gdzie indziej.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że Sojusz dysponuje różnymi wariantami reakcji na ataki hybrydowe Rosji, a odpowiedź sojuszników niekoniecznie będzie symetryczna ani publiczna.

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