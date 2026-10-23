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重点 与俄罗斯联邦的战争

克里姆林宫正在策划在欧洲制造挑衅事件，并可能将责任归咎于乌克兰——乌克兰总参谋部情报总局

UA NEWS 23 十月 2026 11:34
克里姆林宫正在策划在欧洲制造挑衅事件，并可能将责任归咎于乌克兰——乌克兰总参谋部情报总局

俄罗斯正策划以“借他人之名”的方式发动行动，以破坏欧洲局势的稳定，并在行动结束后可能试图将责任推给乌克兰。 此类行动的目的是削弱国际社会对基辅的支持，诋毁乌克兰安全与国防部队，并恐吓欧洲各国政府及社会。

“俄罗斯正加紧针对欧盟的动荡战略，旨在通过诋毁我国安全与国防部队，以及恐吓欧洲各国政府和社会，从而削弱或剥夺乌克兰获得的外部支持。 据乌克兰军事情报部门评估，这可能涉及在中欧和东欧地区，特别是波罗的海国家境内实施挑衅性破坏行动，”总参谋部情报总局在通报中指出。

据乌克兰军事情报部门消息，俄罗斯的计划可能包括以他国名义开展行动。此类挑衅发生后，克里姆林宫可能会利用俄罗斯宣传渠道及其可利用的国际平台，指责乌克兰策划了这些破坏活动。

可能发生挑衅行动的地点包括：

  • 关键基础设施；
  • 与俄罗斯接壤的地区；
  • 加里宁格勒飞地；
  • 苏瓦尔斯基走廊；
  • 欧盟境内居住着讲俄语人口的地区；
  • 克里姆林宫控制的设施，特别是俄罗斯东正教会的机构网络。

乌克兰总参谋部情报总局强调，潜在的挑衅行动可能波及中欧和东欧国家，特别是波罗的海三国

据乌克兰情报部门评估，俄罗斯企图影响欧洲各国对乌克兰的态度，并为削减或停止向基辅提供的军事及其他对外援助制造借口。

为此，克里姆林宫可能会试图诋毁乌克兰安全与国防部队，并在欧洲社会中塑造乌克兰是威胁源头的印象

同时，上述情景是乌克兰军事情报部门对俄罗斯可能计划的评估，并不意味着所列举的所有挑衅行为均已发生。

乌克兰国防部情报总局（ГУР）新闻处Telegram上发布了这一消息

此前，立陶宛总统吉塔纳斯·纳乌塞达曾表示，俄罗斯对北约东翼的威胁正在加剧。他指出，莫斯科正变得“越来越肆无忌惮”，必须在乌克兰将其遏制，以免日后不得不在其他地方采取行动。

北约秘书长马克·吕特表示，北约针对俄罗斯的混合攻击有多种应对方案，而盟国的回应未必是“对称”或“公开”的。 

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