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ONZ domaga się od Rosji list deportowanych ukraińskich dzieci

UA NEWS 12 listopada 2026 18:36
ONZ domaga się od Rosji list deportowanych ukraińskich dzieci

Rosja jest zobowiązana do przedstawienia wyczerpującej listy wywiezionych ukraińskich dzieci oraz do utworzenia niezależnego mechanizmu umożliwiającego ich ponowne połączenie z rodzinami lub prawowitymi opiekunami. 

„Chcemy otrzymać od was tę listę. Musicie stworzyć niezależny mechanizm, a państwo, które przeniosło te dzieci, nie powinno decydować o ich losie” – podkreśliła zastępczyni sekretarza generalnego ONZ i specjalna przedstawicielka ds. dzieci i konfliktów zbrojnych Vanessa Fraser podczas Paryskiego Forum Pokoju. 

Według niej powoływanie się przez Moskwę na względy bezpieczeństwa jest nieuzasadnione ze względu na długi okres pobytu nieletnich na terytorium Rosji, a zmiana ich danych osobowych lub utrudnianie nauki języka ukraińskiego stanowi bezpośrednie naruszenie prawa międzynarodowego i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Źródło: „Ukrinform”.

Rosja realizuje systematyczną politykę wobec ukraińskich dzieci na tymczasowo okupowanych terytoriach. Obejmuje ona deportację, niszczenie ukraińskiej tożsamości oraz angażowanie nieletnich w szkolenia wojskowe i do armii Federacji Rosyjskiej.

Rosja zaczęła wysyłać do swojej armii ukraińskie dzieci, które porwała podczas wojny na pełną skalę. Stwierdził to prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia na specjalnym panelu poświęconym Ukrainie w ramach 30. szczytu iberoamerykańskiego. Według niego okupanci mogą przygotowywać uprowadzone dzieci do udziału w wojnie przeciwko ich własnemu krajowi.

Rosja ogłosiła przygotowania do nowego etapu powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin. W listopadzie planuje się pomóc dziewięciorgu dzieciom w ponownym połączeniu się z bliskimi na Ukrainie przy udziale pierwszej damy USA Melanii Trump.

Kolejne 14 dzieci powróciło na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

Ukraina zweryfikowała ponad 20 tysięcy przypadków deportacji dzieci.

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