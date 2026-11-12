ООН вимагає від росії списки депортованих українських дітей

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рф зобов’язана надати вичерпний список вивезених українських дітей та сформувати незалежний механізм для їхнього возз’єднання з родинами або законними опікунами.

«Ми хочемо отримати список від вас. Ви маєте створити незалежний механізм, а держава, яка перемістила цих дітей, не має вирішувати їхню долю», — наголосила заступниця Генерального секретаря ООН і спецпредставниця з питань дітей і збройних конфліктів Ванесса Фрейзер під час Паризького форуму миру.

За її словами, посилання Москви на міркування безпеки є необґрунтованим через тривалий термін перебування неповнолітніх на російській території, а зміна їхніх персональних даних чи перешкоджання вивченню української мови прямо порушують міжнародне право і рішення ЄСПЛ.

Джерело: «Укрінформ».

Росія реалізує системну політику щодо українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Вона передбачає депортацію, знищення української ідентичності та залучення неповнолітніх до військової підготовки й армії РФ.

Росія почала відправляти до своєї армії українських дітей, яких викрала під час повномасштабної війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі про Україну в межах 30-го Іберо-американського саміту. За його словами, окупанти можуть готувати викрадених дітей до участі у війні проти власної країни.

Росія заявила про підготовку нового етапу повернення українських дітей до їхніх рідних. У листопаді планують допомогти дев’ятьом дітям возз’єднатися з близькими в Україні за участю першої леді США Меланії Трамп.

Ще 14 дітей повернули на підконтрольну Україні територію.

Україна верифікувала понад 20 тисяч випадків депортації дітей.

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