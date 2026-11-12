ООН требует от России предоставить списки депортированных украинских детей

РФ обязана предоставить исчерпывающий список вывезенных украинских детей и создать независимый механизм для их воссоединения с семьями или законными опекунами.

«Мы хотим получить список от вас. Вы должны создать независимый механизм, а государство, которое переместило этих детей, не должно решать их судьбу», — подчеркнула заместитель Генерального секретаря ООН и специальный представитель по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванесса Фрейзер во время Парижского форума мира.

По её словам, ссылка Москвы на соображения безопасности является необоснованной из-за длительного срока пребывания несовершеннолетних на российской территории, а изменение их персональных данных или препятствование изучению украинского языка прямо нарушают международное право и решения ЕСПЧ.

Источник: «Укринформ».

Россия проводит системную политику в отношении украинских детей на временно оккупированных территориях. Она предусматривает депортацию, уничтожение украинской идентичности и привлечение несовершеннолетних к военной подготовке и в армию РФ.

Россия начала отправлять в свою армию украинских детей, которых похитила во время полномасштабной войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на специальной панели, посвященной Украине, в рамках 30-го Иберо-американского саммита. По его словам, оккупанты могут готовить похищенных детей к участию в войне против собственной страны.

Россия заявила о подготовке нового этапа возвращения украинских детей к их родным. В ноябре планируется помочь девяти детям воссоединиться с близкими в Украине при участии первой леди США Мелании Трамп.

Еще 14 детей вернули на подконтрольную Украине территорию.

Украина подтвердила более 20 тысяч случаев депортации детей.

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