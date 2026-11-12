俄罗斯联邦有义务提供一份被带离乌克兰的儿童的完整名单，并建立一个独立机制，以促使其与家人或法定监护人团聚。

“我们希望从你们那里获得这份名单。你们必须建立一个独立机制， 而将这些儿童转移出去的国家无权决定他们的命运，”联合国副秘书长兼儿童与武装冲突问题特别代表瓦妮莎·弗雷泽在巴黎和平论坛上强调道。

她表示，鉴于这些未成年人在俄罗斯境内滞留时间已久，莫斯科以安全为由的辩解毫无依据；而篡改他们的个人资料或阻碍他们学习乌克兰语的行为，则直接违反了国际法和欧洲人权法院的裁决。

来源：“乌克兰通讯社”。

俄罗斯针对临时被占领土上的乌克兰儿童实施了一套系统性政策。该政策包括驱逐、摧毁乌克兰身份认同，以及将未成年人纳入军事训练并征召入俄军。

俄罗斯已开始将全面战争期间绑架的乌克兰儿童送入其军队。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在第30届伊比利亚-美洲峰会期间关于乌克兰问题的特别小组讨论会上发表讲话时指出这一点。 据他称，占领者可能正在训练被绑架的儿童，使其参与针对自己国家的战争。

俄罗斯宣布正在筹备新一轮将乌克兰儿童送回亲人身边的行动。计划于11月在美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的参与下，协助9名儿童与在乌克兰的亲人团聚。

另有14名儿童已被送回乌克兰控制区。

乌克兰已核实了超过2万起儿童被驱逐出境的案例。

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