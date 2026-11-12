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Wiadomości Świat

W Mołdawii zatrzymano rosyjskiego szpiega

UA NEWS 12 listopada 2026 17:54
W Mołdawii zatrzymano rosyjskiego szpiega

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna gromadził informacje na temat działalności organów państwowych Mołdawii na polecenie przedstawicieli rosyjskich służb specjalnych. 

W szczególności interesowały go instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe, a także ich wiedza na temat rosyjskich operacji w tym kraju.

Podejrzany utrzymywał kontakt z rosyjskimi służbami specjalnymi między innymi za pośrednictwem osób z przydniestrzańskich struktur bezpieczeństwa.

Został oskarżony o nielegalne gromadzenie informacji. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec mężczyzny aresztu tymczasowego. Śledztwo trwa.

Źródło: PCCOCS

Wcześniej rosyjskie drony ponownie wkroczyły w przestrzeń powietrzną Rumunii i Mołdawii.

Naruszenie przestrzeni powietrznej Mołdawii przez rosyjskie drony może być celowym działaniem Rosji. 

Dwie rosyjskie rakiety skrzydłowe „Banderol” naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii rano 11 listopada. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony tego kraju.

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