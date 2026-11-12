В Молдове задержали российского шпиона

По данным следствия, мужчина собирал информацию о деятельности государственных органов Молдовы по указанию представителей российских спецслужб.

В частности, его интересовали учреждения, ответственные за национальную безопасность, а также их осведомленность о российских операциях в стране.

Связь с российскими спецслужбами подозреваемый поддерживал, в частности, через посредников из приднестровских структур безопасности.

Ему предъявили обвинение в незаконном сборе информации. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении мужчины под предварительный арест. Расследование продолжается.

Источник: PCCOCS

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