Российский суд приговорил похищенную крымскую татарку к 17 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымскую татарку Хатидже Буюхчан к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее похитили в оккупированном Крыму в мае 2025 года, а впоследствии обвинили в государственной измене и подготовке теракта. Помимо лишения свободы, суд назначил женщине штраф в размере 400 тысяч рублей и еще полтора года ограничения свободы.

Российский суд признал Буюхчан виновной по нескольким статьям, связанным с государственной изменой, подготовкой теракта, а также незаконным хранением и перевозкой взрывчатых веществ. В то же время обвинения основываются на версии российского следствия. Независимого подтверждения этих утверждений в предоставленной информации нет.

В чём россияне обвиняют Хатидже Буюхчан

По версии российского следствия, в период с мая по июль 2024 года Буюхчан, находясь на территории Украины, начала сотрудничать со Службой безопасности Украины. В апреле 2025 года, как утверждает обвинение, она получила задание установить местонахождение автомобиля командира морского штурмового авиационного полка Черноморского флота РФ.

Российская сторона заявляет, что после этого женщина прибыла к месту проживания российских военнослужащих в Крыму. Там она якобы приобрела через интернет компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также следствие утверждает, что 5 мая 2025 года Буюхчан приобрела взрывчатку, взрывное устройство и оборудование для дистанционного подрыва. Именно эти действия стали частью обвинения, по которому российский суд вынес приговор.

Правозащитники заявили о нарушении международного права

В «Крымском процессе» обратили внимание не только на обвинения против Буюхчан, но и на то, где именно рассматривалось её дело. Женщина является жительницей оккупированной Керчи, однако судили её в Ростове-на-Дону, на территории России. Правозащитники подчеркивают, что рассмотрение дела в российском суде в отношении жительницы оккупированной территории противоречит требованиям международного гуманитарного права.

Отдельные вопросы у инициативщиков вызвала и личность судьи Кирилла Кривцова, принимавшего участие в процессе. По данным правозащитников, ранее он приговорил к пожизненному заключению похищенного жителя Новой Каховки.

Как похитили Хатидже Буюхчан

Хатидже Буюхчан исчезла 6 мая 2025 года. В тот день она села в автобус, который ехал из Старого Крыма в Симферополь, но до места назначения так и не добралась. Через несколько дней родственникам стало известно, что женщину удерживают в управлении ФСБ в Симферополе. Они пытались организовать ей правовую помощь, однако адвоката, которого пригласила семья, к задержанной не допустили.

Официально задержание Буюхчан оформили только 13 мая. То есть с момента исчезновения до официального оформления задержания прошла почти неделя. Крымскотатарский ресурсный центр назвал действия российских силовиков в отношении 24-летней женщины очередным примером незаконного задержания. В центре также заявляли, что такие случаи могут быть направлены на запугивание молодежи в оккупированном Крыму.

Теперь Хатидже Буюхчан предстоит отбыть 17 лет в российской колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на полтора года. О приговоре сообщила правозащитная инициатива «Крымский процесс».

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