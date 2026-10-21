У Росії засудили шістьох кримських татар до 15–19 років ув’язнення

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Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив шістьох кримських татар, які є фігурантами п’ятої Бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір», до тривалих термінів позбавлення волі — від 15 до 19 років ув’язнення.

Згідно з вироком суду, Руслана Асанова засудили до 19 років колонії суворого режиму з відбуванням перших 4 років у в’язниці. Ремзі Німетулаєв отримав 18 років позбавлення волі. Сейдамета Мустафаєва, Аметхана Умерова, Ельдара Якубова та Абдулмеджита Сейтумерова засудили до 15 років ув'язнення кожного, із яких перші 4 роки вони також мають провести у в'язниці. Обвинувачені брали участь у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв'язку.

Перед оголошенням рішення суду п'ятеро підсудних виступили з останнім словом, тоді як Ремзі Німетулаєв від виступу відмовився. У своїх промовах кримські татари повністю відкинули закиди російського обвинувачення в нібито причетності до терористичної діяльності та підготовці насильницького захоплення влади, наголосивши на сфабрикованому та виключно політично мотивованому характері даної кримінальної справи.

Джерело: Суспільне Крим.

На території тимчасово окупованого рф Криму фактично відбувається геноцид українців і кримських татар, що не може бути прийнято цивілізованим суспільством.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські силовики обшукали будинки кримських татар. З невідомих причин під час рейду були затримані шестеро жителів півострова з різних населених пунктів.



Російський суд відправив за ґрати на 17 років кримського імама Раїфа Февзієва через начебто участь в ісламській політичній партії «Хізб ут-Тахрір».



У російському Південному окружному суді в Ростові-на-Дону оголосили так звані «вироки» п’ятьом фігурантам справи кримських мусульман. Спільно їм присудили 65 років ув’язнення.

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