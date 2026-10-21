罗斯托夫-纳-多努的南部地区军事法院判处六名克里米亚鞑靼人——他们是“希兹布·塔赫里尔案”中巴赫奇萨赖第五团伙的涉案人员—— 判处了15至19年不等的长期监禁。

根据法院判决，鲁斯兰娜·阿萨诺娃被判处19年严管劳改营监禁，其中前4年需在监狱服刑。雷姆齐·尼梅图拉耶夫被判处18年有期徒刑。 塞伊达梅塔·穆斯塔法耶娃、阿梅特哈娜·乌梅罗娃、埃尔达尔·雅库博夫和阿卜杜勒梅吉特·塞伊图梅罗夫均被判处15年监禁，其中前4年也须在监狱服刑。 被告们通过视频会议方式参加了庭审。

在法院宣判前，五名被告发表了最后陈述，而雷姆齐·尼梅图拉耶夫则拒绝发言。 克里米亚鞑靼人在发言中完全驳斥了俄罗斯检方关于他们涉嫌参与恐怖活动及策划暴力夺取政权的指控，并强调本案纯属捏造且完全出于政治动机。

来源：克里米亚公共电视台。

在被俄罗斯暂时占领的克里米亚地区，实际上正在发生针对乌克兰人和克里米亚鞑靼人的种族灭绝，这是文明社会所无法接受的。

需要指出的是，在被俄罗斯暂时占领的克里米亚，俄安全部队搜查了克里米亚鞑靼人的住所。出于未知原因，在此次突袭行动中，来自半岛不同地区的六名居民被拘留。



俄罗斯法院以所谓“参与伊斯兰政党‘伊斯兰解放党（Hizb ut-Tahrir）’”为由，判处克里米亚伊玛目拉伊夫·费夫齐耶夫17年监禁。



在罗斯托夫-纳-多努的俄罗斯南部地区法院，针对克里米亚穆斯林案的五名涉案人员宣布了所谓的“判决”。他们共被判处65年监禁。

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