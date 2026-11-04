乌克兰总情报局公布了俄罗斯机构及为俄罗斯军工产业工作的科研人员的相关数据

乌克兰国防部情报总局公布了10家俄罗斯机构以及13名工程师和科学家的信息，这些机构和人员为俄罗斯军工复合体提供支持。这些组织和专家均参与了军事技术及两用产品的研发。

公布的名单中包括为俄罗斯联邦军工复合体培养人才的俄罗斯高等教育机构， 与军火制造商合作，为俄罗斯军事单位培训无人机操作员，并在军事技术及两用产品领域开展研发工作。

乌克兰情报部门通报的机构包括：

斯科尔科沃科技学院 （ Skoltech ）——研发用于无人机的防结冰涂层以及航空发动机涡轮叶片制造技术。

莫斯科物理 技术学院——该院正与国家集团“罗斯特赫”旗下的“高精度系统”控股公司合作，研发计算机视觉系统。

伊·M·乌里扬诺夫名下的楚瓦什国立大学——为股份公司“VNIIR-Progress”培养工程技术人才， 该企业是俄罗斯导弹和无人机用“彗星”抗干扰导航模块的制造商。此外，该大学还与该企业共同实施科研和创新项目。

除上述机构外，乌克兰情报部门还公布了13名俄罗斯工程师和科学家的信息，他们从事军用航空机载控制系统、计算机视觉、机器人系统及涡轮喷气发动机等领域的研发工作。

总情报局指出，上述大多数机构的科研人员此前已在情报部门的公开报告中出现过。特别是由于他们持续与国际科学界开展合作。

“今天，我们向名单中新增了13名俄罗斯工程师和科学家，他们从事军用航空机载控制系统、计算机视觉、机器人系统、涡轮喷气发动机等领域的研发工作。 其中部分人员继续与其他国家的科学家共同在国际期刊上发表论文，并参与国际组织和委员会的工作，”乌克兰国防部总情报局表示。

据乌克兰情报部门称，国际科学合作取得的成果随后被用于推动俄罗斯相关技术的发展。在战争期间，俄罗斯军工复合体仍是此类研发成果的主要使用者。

具体而言，包括用于攻击型无人机的机器视觉系统、陆军航空兵的螺旋桨，以及巡航导弹机载系统的集成电路。

乌克兰总情报局强调，必须对参与研发军事技术的俄罗斯专家实施制裁，并彻底停止与俄罗斯联邦各机构的国际科学合作。

“俄罗斯境内任何参与军用及两用技术研发的人员，都是实施制裁的合法目标， 而全球科学界应彻底停止与俄罗斯科学家及科研机构的合作，”乌克兰国防部总情报局强调道。

乌克兰国防部总情报局表示，相关数据已发布在War&Sanctions门户网站上。

需要指出的是，俄罗斯联邦司法部正在建立一个公开登记册，记录那些身处国外且逃避在俄罗斯境内服刑的公民。俄罗斯联邦司法部副部长奥列格·斯维里登科透露了这一消息。

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