В России шестерых крымских татар приговорили к 15–19 годам лишения свободы

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых крымских татар, фигурантов пятой Бахчисарайской группы по «делу Хизб ут-Тахрир», к длительным срокам лишения свободы — от 15 до 19 лет заключения.

Согласно приговору суда, Руслана Асанова приговорили к 19 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме. Ремзи Ниметулаев получил 18 лет лишения свободы. Сейдамета Мустафаева, Аметхана Умерова, Эльдара Якубова и Абдулмеджита Сейтумерова приговорили к 15 годам лишения свободы каждого, из которых первые 4 года они также должны провести в тюрьме. Обвиняемые принимали участие в судебном заседании в режиме видеоконференцсвязи.

Перед оглашением решения суда пятеро подсудимых выступили с последним словом, тогда как Ремзи Ниметулаев от выступления отказался. В своих выступлениях крымские татары полностью отвергли обвинения российской стороны в якобы причастности к террористической деятельности и подготовке насильственного захвата власти, подчеркнув сфабрикованный и исключительно политически мотивированный характер данного уголовного дела.

Источник: «Суспильне Крым».

На территории временно оккупированного РФ Крыма фактически происходит геноцид украинцев и крымских татар, что не может быть принято цивилизованным обществом.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах крымских татар. По неизвестным причинам в ходе рейда были задержаны шестеро жителей полуострова из разных населенных пунктов.



Российский суд приговорил к 17 годам лишения свободы крымского имама Раифа Февзиева за якобы участие в исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир».



В российском Южном окружном суде в Ростове-на-Дону огласили так называемые «приговоры» пятерым фигурантам дела крымских мусульман. В сумме им присудили 65 лет лишения свободы.

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