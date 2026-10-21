Войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву

Вечером 21 октября российские войска нанесли баллистический удар по столице Украины. По предварительным данным, в направлении Киева было выпущено 4–5 баллистических ракет, при этом взрывы прогремели примерно через 5 минут после срабатывания сигнала воздушной тревоги.

Военно-воздушные силы сообщили о групповой воздушной цели в направлении Киева в 22:08. Уже через пять минут в столице прогремела серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, речь идет о четырех баллистических ракетах, запущенных из Брянской области.

Удары пришлись на Дарницкий район столицы, ориентировочно жилой массив Позняки. На месте происшествия работают профильные экстренные службы для выяснения последствий атаки, уточнения информации о возможных разрушениях гражданской инфраструктуры и наличии пострадавших среди местного населения.

Источник: Воздушные силы.

21 октября российские войска нанесли удар по Днепру, поразив объект критической инфраструктуры. Информация о последствиях атаки пока отсутствует.

Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.

До этого Россия атаковала Черкасскую область дронами: в Умани повреждено многоэтажное здание.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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