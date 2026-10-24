Операция «Велес»: ВСУ продвинулись под землей и взяли в плен более 30 оккупантов

Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г приняли участие в контрнаступательной операции «Велес» на Купянском направлении, в ходе которой украинские защитники продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям и взяли в плен свыше 30 российских военнослужащих. Операцию проводила группировка Сил обороны под командованием 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия».

Украинские военные продвигались по подземным туннелям, зачищали выходы из труб и вступали в бои с противником в ограниченном пространстве. Подземные действия сочетались с наступлением украинских подразделений на поверхности и ударами беспилотников.

В ходе операции защитники продвигались по подземным коммуникациям, проверяли выходы и выбивали оттуда российских военных.

В результате операции украинские военные лишили российских оккупантов возможности проникать в тыл Купянска и взяли в плен более 30 военнослужащих противника.

Кадры подземного продвижения и зачистки выходов из труб во время операции «Велес» обнародовали бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г.

Операция стала частью боевых действий на Купянском направлении, где украинские подразделения использовали подземные коммуникации для продвижения и противодействия попыткам российских войск проникнуть в тыл города.

Операцию проводила группировка Сил обороны под командованием 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия».

Российские военные готовят специализированные подразделения для ведения боевых действий под землей. Между тем бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» уже противостоят российским силам в старых советских газопроводах вблизи Купянска в Харьковской области.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

До этого Генштаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 23 октября.

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