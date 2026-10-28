Мать и сын служат в одном подразделении 42-й бригады морской пехоты

Старший сержант Татьяна Викторовна добровольно поступила на военную службу, а впоследствии к её бригаде присоединился сын. Сейчас они вместе служат в 42-й бригаде морской пехоты, где женщина занимает должность сержанта-менеджера.

Об истории военнослужащей рассказали в 42-й отдельной бригаде морской пехоты.

До войны Татьяна Викторовна работала в государственных структурах, у нее был привычный ритм жизни и собственные планы. Однако с началом полномасштабного вторжения она решила присоединиться к защите страны.

Она сама пришла в ТЦК, не дожидаясь повестки. Однако тогда ей отказали: в первые месяцы больше всего нужны были повара и люди с медицинским образованием.

Женщина вернулась домой, но от своего решения не отказалась. Через год, когда формировалась 42-я бригада, она попробовала ещё раз. На этот раз Татьяна Викторовна вступила в строй.

Начинала службу солдатом, занималась делопроизводством и документами. Впоследствии благодаря опыту, ответственности и настойчивости заняла сержантскую должность. Сегодня она — сержант-менеджер бригады.

Её работа — это не просто документы. За каждым решением стоит необходимость правильно оформить бумаги, своевременно зарегистрировать их, передать на подпись, проконтролировать выполнение и не допустить ошибок, которые могут задержать работу других военнослужащих.

В этом деле важны внимательность, знание системы и умение думать наперед. Ведь даже одна неправильная цифра, ошибка в фамилии или пропущенный документ могут создать серьёзные проблемы.

Татьяну Викторовну в бригаде знают как настойчивую, требовательную и ответственную военнослужащую.

Несмотря на постоянную занятость, иногда ей, как и каждому человеку, хочется отложить рабочие дела и просто прогуляться по городу, побыть обычной женщиной. Однако служба диктует свой ритм, и рабочий день часто заканчивается только тогда, когда дело завершено.

Особая страница в её истории — служба сына Владимира. Впоследствии он также присоединился к 42-й отдельной бригаде морской пехоты.

Сегодня мама и сын служат на разных направлениях и выполняют разные задачи, но носят форму одной бригады.

Их история — об ответственности, настойчивости и готовности действовать, а не оставаться в стороне.

Не говорить о долге, а выполнять его. Не ждать, что кто-то сделает вместо тебя, а самому приступать к работе.

Источник: 42-я отдельная бригада морской пехоты

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