В центре Чернигова жители города создали стихийный мемориал на месте российской атаки.

Люди приносят цветы и детские игрушки, чтя память двух школьниц, погибших 29 октября.

Жертвами обстрела стали 15-летние Яна Пешкова и Мария Мозгова. Обе девушки учились в Черниговском лицее №1.

Жители Чернигова приносят цветы и детские игрушки к месту трагедии в центре города, где 29 октября в результате российского обстрела погибли две 15-летние девушки — Яна Пешкова и Мария Мозгова. 30 октября в Чернигове объявлен День траура по погибшим https://t.co/jxxOmv4r05 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 30 октября 2026

Яна занималась художественной гимнастикой и была воспитанницей спортивной студии Magic Sports. Там её вспомнили как искреннюю, улыбчивую девушку, у которой было много планов и мечтаний.

В пятницу, 30 октября, в Чернигове объявили День траура по погибшим в результате российской атаки.

В результате российского удара по Чернигову погибли две 15-летние девушки.

В Черниговской области российские военные нанесли удар с помощью FPV-дронов по учебному объекту в Новгород-Северской общине. Информации о последствиях атаки пока нет.

В среду, 28 октября, российские войска атаковали приют «Шаг к животным» в Чернигове. В результате удара погибла одна собака. Для атаки на город россияне применили реактивный беспилотник типа «Бандероль».

Днём 23 октября российские войска атаковали беспилотниками предприятие в Чернигове. В результате удара под завалами оказались люди.

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