Відео: У Чернігові вшанували пам’ять двох 15-річних дівчат, загиблих від російського удару

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У центрі Чернігова містяни створили стихійний меморіал на місці російської атаки.

Люди несуть квіти та дитячі іграшки, вшановуючи пам’ять двох школярок, які загинули 29 жовтня.

Жертвами обстрілу стали 15-річні Яна Пєшкова та Марія Мозгова. Обидві дівчини навчалися в Чернігівському ліцеї №1.

Чернігівці несуть квіти та дитячі іграшки до місця трагедії в центрі міста, де 29 жовтня внаслідок російського о обстрілу загинули дві 15-річні дівчини – Яна Пешкова та Марія Мозгова. 30 жовтня у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими https://t.co/jxxOmv4r05 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2026

Яна займалася художньою гімнастикою та була вихованкою спортивної студії Magic Sports. Там її згадали як щиру, усміхнену дівчину, яка мала багато планів і мрій.

У п’ятницю, 30 жовтня, у Чернігові оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Унаслідок російського удару по Чернігову загинули дві 15-річні дівчини.

На Чернігівщині російські військові завдали удару FPV-дронами на оптоволокні по навчальному об’єкту в Новгород-Сіверській громаді. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

У середу, 28 жовтня, російські війська атакували притулок «Крок до тварин» у Чернігові. Унаслідок удару загинула одна собака. Для атаки на місто росіяни застосували реактивний безпілотник типу «Бандероль».

Удень 23 жовтня російські війська атакували безпілотниками підприємство в Чернігові. Унаслідок удару під завалами опинилися люди.

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