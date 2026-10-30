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Відео: У Чернігові вшанували пам’ять двох 15-річних дівчат, загиблих від російського удару

UA NEWS 30 Жовтня 2026 15:43
Відео: У Чернігові вшанували пам’ять двох 15-річних дівчат, загиблих від російського удару
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У центрі Чернігова містяни створили стихійний меморіал на місці російської атаки. 

Люди несуть квіти та дитячі іграшки, вшановуючи пам’ять двох школярок, які загинули 29 жовтня.

Жертвами обстрілу стали 15-річні Яна Пєшкова та Марія Мозгова. Обидві дівчини навчалися в Чернігівському ліцеї №1.

 

Яна займалася художньою гімнастикою та була вихованкою спортивної студії Magic Sports. Там її згадали як щиру, усміхнену дівчину, яка мала багато планів і мрій.

У п’ятницю, 30 жовтня, у Чернігові оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Унаслідок російського удару по Чернігову загинули дві 15-річні дівчини.

На Чернігівщині російські військові завдали удару FPV-дронами на оптоволокні по навчальному об’єкту в Новгород-Сіверській громаді. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

У середу, 28 жовтня, російські війська атакували притулок «Крок до тварин» у Чернігові. Унаслідок удару загинула одна собака. Для атаки на місто росіяни застосували реактивний безпілотник типу «Бандероль».

Удень 23 жовтня російські війська атакували безпілотниками підприємство в Чернігові. Унаслідок удару під завалами опинилися люди.

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