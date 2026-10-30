У Дніпрі через російські удари виникли проблеми зі світлом і водою

У Дніпрі, 30 жовтня, не діють навіть екстрені графіки відключень світла. Причина — нові російські удари по енергетичній інфраструктурі регіону: пошкоджено магістральні мережі «Укренерго» та один з об'єктів ДТЕК. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання, насамперед намагаються повернути живлення об'єктам водоканалу.

У Дніпрі ситуація з електропостачанням залишається складною. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак у місті поки не можуть застосовувати навіть екстрені графіки відключень. За інформацією ДТЕК, протягом останньої доби російські війська знову атакували енергетичні об'єкти регіону. Уночі внаслідок удару реактивного безпілотника виникла пожежа на обладнанні. Також пошкоджень зазнали магістральні мережі «Укренерго» та один з об'єктів ДТЕК.

Через це енергосистема регіону працює з обмеженнями, а звичайний режим подачі електроенергії поки неможливо відновити. Енергетики вже працюють на місцях пошкоджень і намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам. Окрему увагу приділяють водопостачанню. Насамперед фахівці відновлюють електроживлення об'єктів водоканалу, адже без електрики насосне обладнання не може повноцінно працювати. Саме тому ситуація зі світлом безпосередньо впливає і на подачу води в оселі містян.

У ДТЕК зазначають, що ремонтні бригади працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури. Водночас точних термінів повернення стабільного електропостачання та води наразі не повідомляють. Ситуація залежить від обсягу пошкоджень і того, наскільки швидко енергетики зможуть відновити роботу обладнання. Мешканцям Дніпра радять стежити за подальшими повідомленнями енергетиків і міської влади. Після стабілізації ситуації та відновлення можливостей енергосистеми інформацію про режим відключень мають оновити. Про це повідомляє ДТЕК.

Російські атаки завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі столиці, Київської та Дніпропетровської областей. Для повного відновлення електропостачання знадобиться час, повідомили в Міненерго.

Раніше у Дніпрі відновили електропостачання частині споживачів, понад 200 тисяч досі без світла.

До цього у Дніпрі через російську атаку зникло світло на обох берегах.

Через аварію на правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень світла.

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