В Днепре из-за российских ударов возникли проблемы с электричеством и водой

В Днепре 30 октября не действуют даже экстренные графики отключений света. Причина — новые российские удары по энергетической инфраструктуре региона: повреждены магистральные сети «Укрэнерго» и один из объектов ДТЭК. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь пытаются восстановить питание объектов водоканала.

В Днепре ситуация с электроснабжением остается сложной. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак в городе пока не могут применять даже экстренные графики отключений. По информации ДТЭК, за последние сутки российские войска вновь атаковали энергетические объекты региона. Ночью в результате удара реактивного беспилотника возник пожар на оборудовании. Также повреждения получили магистральные сети «Укрэнерго» и один из объектов ДТЭК.

Из-за этого энергосистема региона работает с ограничениями, а обычный режим подачи электроэнергии пока невозможно восстановить. Энергетики уже работают на местах повреждений и стараются как можно быстрее вернуть свет потребителям. Особое внимание уделяется водоснабжению. В первую очередь специалисты восстанавливают электроснабжение объектов водоканала, ведь без электричества насосное оборудование не может полноценно работать. Именно поэтому ситуация со светом напрямую влияет и на подачу воды в дома горожан.

В ДТЭК отмечают, что ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры. В то же время точные сроки восстановления стабильного электроснабжения и водоснабжения пока не сообщаются. Ситуация зависит от масштаба повреждений и от того, насколько быстро энергетики смогут восстановить работу оборудования. Жителям Днепра рекомендуют следить за дальнейшими сообщениями энергетиков и городских властей. После стабилизации ситуации и восстановления работоспособности энергосистемы информация о режиме отключений должна быть обновлена. Об этом сообщает ДТЭК.

Российские атаки нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре столицы, Киевской и Днепропетровской областей. Для полного восстановления электроснабжения потребуется время, сообщили в Минэнерго.

Ранее в Днепре восстановили электроснабжение части потребителей, более 200 тысяч до сих пор остаются без света.

До этого в Днепре из-за российской атаки пропало электричество на обоих берегах.

Из-за аварии на правом берегу Киева временно не действуют графики отключений света.

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