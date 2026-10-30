По состоянию на 22:00 30 октября на фронте произошло 168 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска совершили на Константиновском направлении — там украинские защитники отразили 18 штурмов. Еще несколько боев на момент вечернего сводки Генштаба продолжались.

В течение суток российские войска продолжали атаковать украинские позиции и обстреливать населенные пункты. По данным Генерального штаба ВСУ, противник нанес два ракетных и 48 авиационных ударов. Также сбросил 172 управляемые авиабомбы, применил 4506 дронов-камикадзе и осуществил 1535 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Где продолжались бои на севере и в Харьковской области

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска нанесли три авиаудара и сбросили семь управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты 104 раза обстреляли позиции украинских защитников и населенные пункты.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз пытался атаковать украинские подразделения. Бои велись вблизи Терновой, Малой Волчьей, Радьковки, Волчанских Хуторов, Охримовки, Шевьяковки и Путникова. Одна из атак на момент публикации сводки еще продолжалась.

На Купянском направлении россияне штурмовых действий не проводили.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили девять попыток российских войск продвинуться вперёд. Оккупанты атаковали в направлении Дружелюбівки, а также вблизи Надежды, Мирного, Заречного, Лимана и Дибровы. Два боестолкновения на этом участке фронта еще продолжались.

На Славянском направлении украинские военные остановили две попытки противника продвинуться в сторону Пискуновки. На Краматорском направлении российские войска атак не проводили.

Наибольшее количество штурмов за день зафиксировали на Константиновском направлении. Там украинские защитники отразили 18 атак в районах Константиновки, Софиевки и Вольного, а также в направлении Золотого Колодца. Четыре боевых столкновения на момент вечернего сводки еще продолжались.

На Покровском направлении российские войска совершили 14 атак. Они пытались продвинуться вблизи Нового Донбасса, Белицкого, Краснополья, Доброполья и Молодецкого, а также в сторону Сергиевки. Один бой на этом участке фронта продолжался.

По предварительным подсчётам Генштаба, в течение дня на Покровском направлении украинские военные ликвидировали 38 оккупантов, ещё 12 ранили. Также уничтожили четыре единицы автомобильной техники и 41 укрытие противника.

Кроме того, украинские защитники повредили три автомобиля, пушку, средство радиоэлектронной борьбы и два пункта управления беспилотниками. Еще 91 укрытие российских войск получило повреждения. Всего на этом направлении уничтожили или подавили 286 беспилотников различных типов. На Александровском направлении россияне штурмовых действий не проводили.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские военные отразили восемь атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону Егоровки, Нового Запорожья и Косовцево, а также атаковали вблизи Верхней Терсы, Горкого и Белогорья.

На Ореховском направлении противник трижды штурмовал украинские позиции вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские войска наступательных действий не проводили. На других участках фронта, по информации Генштаба, существенных изменений в обстановке не зафиксировано. Такова была ситуация на фронте по состоянию на 22:00 30 октября. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В ходе операции против российской логистики украинские операторы дронов выследили вертолёт Ми-8 и нанесли удар после его приземления. Об этом сообщили в пресс-службе корпуса 30 октября.

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ провели засаду в тылу российских войск на территории РФ. Украинские спецназовцы поразили противника, уничтожили автомобиль и захватили важные документы, оборудование и средства связи.

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