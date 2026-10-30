В течение дня 30 октября российские войска более 40 раз наносили удары по Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. Под ударом оказались четыре района, в частности Днепр и общины Никопольского района. В результате обстрелов один человек погиб, ещё трое получили ранения.

В течение дня 30 октября оккупанты наносили удары по населенным пунктам области с помощью дронов и артиллерии. Всего было зафиксировано более 40 ударов. В Днепре в результате обстрелов повреждены железнодорожный вокзал, многоквартирные дома, объекты инфраструктуры и автомобили. Ранения получили две женщины. Информации об их состоянии в сообщении главы ОГА не было.

Также российские войска атаковали Никопольский район. Под ударами оказались сам Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины. Там повреждены частные дома, торговый киоск и сельскохозяйственная техника. В результате обстрелов Никопольского района погиб один человек. Еще один пострадавший — 60-летний мужчина. Его доставили в больницу, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

В Синельниковском районе российские войска нанесли удар по складским помещениям. После удара там возник пожар. В Каменском районе зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Таким образом, за сутки российские атаки унесли жизнь одного человека и ранили ещё троих жителей области. Повреждения получили жилые дома, железнодорожный вокзал, автомобили, складские помещения и инфраструктурные объекты. Данные о масштабах разрушений уточняются. О последствиях российских атак сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

30 октября российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра, пассажиров и сотрудников эвакуировали в укрытия.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

Российский удар по вокзалу в Днепре унес жизни пяти железнодорожников: среди погибших — две проводницы.

«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры.

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