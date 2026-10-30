Видео: Бойцы Третьего корпуса уничтожили российский вертолёт Ми-8 в Луганской области

В ходе операции против российской логистики украинские операторы дронов выследили вертолёт Ми-8 и нанесли удар после его приземления.

Бойцы Третьего армейского корпуса уничтожили российский военный вертолёт Ми-8 в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе корпуса.

По данным военных, во время рейда на вражескую логистику расчет дронов-камикадзе «Хорнет» из взвода ударных крыльев SKYFOM Батальона беспилотных систем обнаружил российский вертолёт и попытался перехватить его в воздухе. Из-за появления украинских беспилотников экипаж Ми-8 был вынужден изменить направление движения.

Поскольку крейсерская скорость вертолета превышала скорость ударных дронов, поразить его удалось после приземления. Первый «Хорнет» нанес удар в районе топливных баков, а второй беспилотник подтвердил поражение цели.

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В Третьем армейском корпусе заявили, что в результате атаки вертолёт сгорел дотла.

Российская армия использует Ми-8 для переброски личного состава и грузов, эвакуации раненых и огневой поддержки. В корпусе подчеркнули, что продолжают уничтожать военную технику противника с помощью беспилотников.

Источник: Третий армейский корпус

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