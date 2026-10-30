在针对俄罗斯后勤系统的行动中，乌克兰无人机操作员追踪到一架米-8直升机，并在其降落后对其实施了打击。

第三军团的官兵在卢甘斯克州击落了一架俄罗斯米-8军用直升机。该军团新闻处通报了这一消息。

据军方消息，在针对敌方后勤补给的突袭行动中，隶属于无人机系统营SKYFOM突击中队的“黄蜂”自杀式无人机分队发现了一架俄罗斯直升机，并试图在空中将其拦截。 由于乌克兰无人机的出现，米-8直升机的机组人员被迫改变飞行方向。

由于该直升机的巡航速度超过了攻击型无人机的速度，因此直到其着陆后才成功将其击落。第一架“霍内特”无人机对燃油箱区域实施了打击，第二架无人机则确认了目标被击中。

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第三军团表示，此次袭击导致该直升机被彻底烧毁。

俄军使用米-8直升机运送人员和物资、疏散伤员以及提供火力支援。该军团强调，将继续利用无人机摧毁敌方军事装备。

来源：第三军团

此前，特种作战部队士兵在俄罗斯后方设下埋伏，摧毁了一辆占领军车辆。

此外，乌克兰国防军还摧毁了一座“伊斯坎德尔-M”导弹发射装置。

自2026年初以来，乌克兰军队已摧毁或使1039艘俄罗斯军队的快艇和船只瘫痪。

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