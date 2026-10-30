Российский FPV-дрон нанес удар по частному дому в Сумской области — есть пострадавшая

30 октября российские военные атаковали с помощью FPV-дрона частный дом в Стецковском старостате Сумской области. В результате удара пострадала хозяйка дома — женщина получила многочисленные травмы, ей оказывается медицинская помощь. Также загорелся жилой дом, на месте работали спасатели.

Российский FPV-дрон попал в частный дом в Стецковском старостате. В результате удара пострадала женщина, являющаяся хозяйкой дома. «В результате удара российского FPV-дрона по частному дому в Стецковском старостате пострадала хозяйка дома», — сообщил Кривошеенко. Женщина получила многочисленные травмы. В настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Других подробностей о её состоянии глава городской военной администрации не сообщил.

Кроме того, в результате попадания дрона загорелся жилой дом. На место прибыли спасательные службы, которые работали над ликвидацией пожара и последствий российской атаки. По информации Сумской городской военной администрации, работы по ликвидации последствий удара продолжаются. Данных о других повреждениях или пострадавших в сообщении не приводится. Об атаке сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в своем Telegram-канале.

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